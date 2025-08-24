Teknede yaralanan turiste sahil güvenlik yetişti

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarından yelkenli teknede başından yaralanan Moldova uyruklu turiste Sahil Güvenlik ekipleri tıbbi müdahalede bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kekova Adası açıklarında İngiltere bayraklı yelkenli teknede Moldovalı kadın turistin olumsuz hava koşullarında tekneden düşerek başından yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaralı Kaleköy önlerinde Sahil Güvenlik botuna alınarak Kaleüçağız Limanı'nda hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı turist ambulansla Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.