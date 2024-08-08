Teknedeki buzluktan kadın cesedi çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir balıkçı barınağında demirlenmiş halde bulunan teknenin buzluğunda kadın cesedi bulundu. Olay, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı barınağında rutin kontrol yapan güvenlik güçleri bir tekneden kötü koku geldiğini fark etti. Teknede yapılan incelemede buzluk içerisinde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olabileceği değerlendirilerek ailesine haber verildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'na giden Esgin'in kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu teşhis etti. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.Olayın ardından tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve bir çalışan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenildi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 4-5 günlük olabileceği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.