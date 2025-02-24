Teknesine binerken bataklığa düştü, cesedi akşam bulundu

Olay yerine gelen ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından ceset, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hayatını kaybeden kişinin 1951 doğumlu Korkmaz Penbek olduğunu ve öğle saatlerinde teknesine binmeye çalışırken suya düştüğünü tespit etti. Cesedin, akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından fark edilerek sudan çıkarıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.