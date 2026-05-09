Tekneye uyuşturucu operasyonu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi açıklarında bir tekneye düzenlenen uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince planlı bir narkotik operasyonu yürütüldü. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu sevk ettiği tespit edilen bir yelkenli tekneye Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında teknede yapılan aramalarda 158 kilo 664 gram esrar-skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i ise sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.