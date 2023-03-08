Teknisyenden medikal vurgunu!

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde bir kısım sarf malzemelerinin kullanılmadığı halde ilgili görevliler tarafından kullanılmış gibi gösterilip, malzeme temin işi yapan şirkete verildiği ve aynı malzemenin tekrar hastaneye doğrudan temin yoluyla satılarak kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma yapıldı. 7 önce başlayan çalışmalar neticesinde ameliyathane teknisyeni Adem Cengiz Çanakçı, oğlu Mehmet Çanakçı ile şirket çalışanları Bahadır Y., Hüsnü Ö., Emine T. ve Gökmen K. gözaltına alındı.

2022'DE 4 KAT FAZLA ALIM YAPILMIŞ

Organize polisi hastane kayıtlarına yaptığı incelemede anestezi cihazları için yapılan sarf malzemesi alım miktarı ve maliyetinin 2019 yılından beri her yıl arttığı, hatta 2022 yılında alımların 4 katına çıktığını tespit etti. Adem Cengiz Çanakçı'nın yaptıkları bununla da kalmamış. Çanakçı, oğlu M.Ç'yi de 7 ay önce satın alma yaptığı medikal firmasında sigorta başlangıcı yaptırdığı ortaya çıktı. Çanakçı daha sonra şüphe çekmemesi için sigorta işlemlerinin Bahadır Y'ye ait medikal firmasından kardeşi Onur Y'ye ait medikal firmasına aktarıldığı da tespit edildi.

KULLANILAN MALZEMELERİ 800 TL'YE MEDİKALCİYE SATMIŞ

Adem Cengiz Çanakçı'nın kullanılan medikal malzemeleri tıbbı atık olarak atacağına Bahadır Y'ye ait medikal firmasına 800 TL karşılığında sattığı öğrenildi. Alınan sarf malzemelerinin firma tarafından temizlenip, yeniden etiketlendikten sonra ise sıfır malzeme gibi paketlenerek yine hastaneye tanesinin 5 bin 300 TL'e satışının yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede alınan malzemelerin daha önce satın alanına ürünlerle aynı seri numarası taşıdığı belirlendi.

'PANDEMİ DE ALIM ARTTMIŞ'

Adem Cengiz Çanakçı'nın ifadesinde, "Pandemi ile birlikte alımlar arttı. Malzemelerin çoğu doğrudan satın alma yoluyla alınmıştır. Herhangi bir şekilde kurum zarara uğratma söz konusu değil" dedi. Ancak yapılan incelemelerde ameliyat sayısının bir önceki yıla göre az olduğu ancak alınan malzemenin ise kat be kat arttığı da belirlendi.

Adem Cengiz Çanakçı ile medikal firma yetkilileri Bahadır Y. ile Hüsnü Ö. çıkarıldıkları mahkemece 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.