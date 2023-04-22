TEKNOFEST 2023 sınırları zorlayacak

Dünyanın en büyük Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda başlayacak. 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST 2023'ün Teknoloji Yarışmaları için başvurular açıldı. bu kapsamda drone, robot, yapay zeka, insansız hava araçları gibi çeşitli disiplin ve kategorilerde 41 farklı teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Ayrıca teknoloji fuarı, konferanslar, atölye çalışmaları, seminerler ve paneller gibi birçok etkinlik de yer alacak.Teknofest Havacılık ve Uzay Festivali'ne yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes ücretsiz şekilde ziyaretçi olarak katılabilecek. 13 yaşından küçük ziyaretçiler etkinlik alanına ebeveynleri ya da öğretmenleri ile girebilecek.