‘TEKNOFEST KKTC’ için heyecan dorukta

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 8'inci yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) teknoloji rüzgârı estirecek. 1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC için ziyaretçi kayıtları başladı. KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC, yavru vatandaki teknoloji tutkunlarına heyecan dolu bir festival yaşatacak.

Her yaştan ziyaretçiyi ağırlayacak olan festivalde, nefes kesen hava gösterileri, coşkulu konserler, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi birbirinden renkli birçok etkinlik yapılacak. TEKNOFEST KKTC kapsamında 6 ana kategori ve 13 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarla teknoloji ve inovasyonun kalbi ise eski Ercan Havalimanı'nda atacak. Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı yok.