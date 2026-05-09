Teknofest şampiyonu gençlere terziden jest

Giriş Tarihi: 9.05.2026

TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda 2024 ve 2025'te Türkiye şampiyonluğu kazanan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Creatiny Teknoloji Kulübü üyeleri, Mısır'da düzenlenecek "Uluslararası Mısır Askeri Teknik Üniversitesi İnsansız Kara Aracı Yarışması"na ve Hollanda'daki "Avrupa Hyperloop Haftası" etkinliklerine katılmaya hazırlanıyor. Kulüp üyelerinin yarışmada giyecekleri polar montlara Türk bayrağı ve isimlikleri, 30 yıllık terzi Yiğiter tarafından ücretsiz dikildi. Eşiyle mesleğini Uzun Sokak'taki dükkanında sürdüren Yiğiter, Trabzon'a başarı getiren öğrencilere böyle bir hediye ile teşekkür etmek istediğini söyledi. Kendisine yaptıracakları işlem için fiyat soran öğrencilerin başarılarını öğrendiğini anlatan Yiğiter, "TEKNOFEST'te üretim yapmalarıyla gurur duydum. Ben de onlara bir jest olarak 150 parça ürünlerinin işlemlerini ücretsiz yaptım. 'Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun' diye onlara böyle bir jest yaptım. Başarılar diliyorum" dedi.AA

