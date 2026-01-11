TEKNOFEST’e başvurular başladı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvurular başladı. Bu yıl 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2026, 75 milyon lira ödül ve 100 milyon liradan fazla malzeme desteği sunacak. 52 ana ve 127 alt kategoride düzenlenecek TEKNOFEST 2026'da, Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması ve FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması, bu yıl ilk kez başvuruya açılacak. Bugüne kadar 4 milyondan fazla yarışmacının başvurduğu TEKNOFEST'in yarışmalarına katılmak için başvurular, "www.teknofest.org" adresinden 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.