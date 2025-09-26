TEKNOFEST’in Anadolu Şampiyonlarına İstanbul’da vefa!

İstanbul'da 17–21 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen TEKNOFESTˈte Afyonkarahisar Dumlupınar BİLSEM Kutup Araştırmaları Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında hem Türkiye Birinciliği hem de Türkiye İkinciliği derecesini elde ederek dikkat çekti.

BİRİNCİ OLAN TAKIM KUTUP BELGELERİNİ ANALİZ EDİP DİJİTAL KUTAP ARŞİVİ OLUŞTURDU

Birinci olan takım Devlet Arşivleri Başkanlığındaki kutup belgelerini analiz ederek dijital kutup arşivi oluştururken ikinci olan takım ise Eskimo masallarını analiz ederek dijital masal dünyası oluşturdu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EKONOMİK SEKTÖR DALINDA PİYOPED HAYVAN ALTLIĞI VE ATIK YUMURTA KABUĞUNDAN KOMBOZİT KAĞIT ÜRETİP İKİNCİ OLDULAR

İklim Değişikliği Yarışması Ekonomik Sektörler alanında Türkiye İkinciliği derecesini elde eden takım ise küçükbaş hayvancılık yapan kişiler için iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak biyoped isimli hayvan altlığı hazırladılar. İklim Değişikliği yarışmasında Sürdürülebilirlik ve Refah alanında Türkiye İkinciliği derecesini elde eden takım ise ağaçların korunması amacıyla atık yumurta kabuklarını dolgu malzemesi olarak kullanıp kompozit bir kağıt yaptılar.

SİVAS EKİBİDE İLGİNÇ YAPAY ZEKA YARDIMI İLE TERAPİSTLERİN DANIŞAN TAKİP RAPORU, TARIMDA SU İSRAFINI AZALTMA, DEPREM BÖLGESİNDE İNSANSIZ HAVA ARACI GİBİ PROJELERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sivas'tan gelen TEKNOFEST Proje ekipleri de projeleri ile dikkat çekti. Vita takımı 7/24 erişilebilir terapistlerin "danışan takip raporu" ile gelişimi izleyebilecekleri yapay zekâ destekli psikolojik destek platformu hazırladılar. Tarsus takımı tarımda su israfını azaltmak için geliştirilmiş, uydu ve sensör verilerini analiz ederek çiftçiye öneriler sunan yapay zekâlı sulama asistanı geliştirdi. Aytar Drone takımı afet bölgelerinde termal kamera ile insan tespiti ve yapay zekâ tabanlı sesli kelime tanıma özelliğine sahip insansız hava aracı tasarımı gerçekleştirdiler. EEG Eğitim Platformu ise ortaokul öğrencilerinin beyin dalgalarını yapay zekâ ile analiz ederek ders ve sınav performansına katkı sağlayan platform oluşturdular.

TİCARET ODASI YÖNETİCİSİ

17–21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen TEKNOFESTˈte Türkiye dereceleri elde ederek şehrimizi gururlandıran Dumlupınar Bilsem proje takımlarını İstanbul Ticaret Odası 19 Noˈlu Mali Müşavirlik Komitesi Meclis Üyesi Hacı Demir, İstanbul Ticaret Odası Cemile Sultan Korusu Tesisleri'nde muhteşem İstanbul manzarasında akşam yemeğinde misafir etti.

HACI DEMİR, "ÜRETEN GENÇLERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Aslen Sivaslı olan ve 1990 yılında Afyon Kocatepe İİBF Maliye Bölümü mezunlarından olan Hacı Demir Afyonkarahisar ve Sivas proje takımı öğrencileri ile tek tek sohbet ederek yakından ilgilenirken öğrencilerin geleceğe dair hayallerini ve hedeflerini dinledi. Hacı Demir projelere destek olacağını söyleyerek "TEKNOFEST ile Türkiye'deki gençlerin ufuk yelpazelerinin her yıl daha da genişlemiş ve projeleriyle dünyada bilim ve teknolojide ileriye gidilmesini sağlamıştır. Genç beyinlerin keşfedilip ülke ekonomisine katkıda bulunacak üretime dönüştürülmektedir. Bizlerde bulunduğumuz mevkiilerde gençleremizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Gençlerimiz üretmeye devam etsin, onların başarıları bizleri gururlandırmaktadır" dedi.