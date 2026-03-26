TEKNOFEST’te tasarım ve operasyon yarışması

TEKNOFEST'te bu yıl ilk kez Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından düzenlenen İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, otonom sistemlerin birlikte ve koordineli çalışmasına odaklanan yenilikçi projeleri hedef alıyor. Yarışmada katılımcılardan, insansız hava aracının topladığı çevresel verileri analiz ederek bu verileri kara aracına aktaran, ardından kara aracının bu bilgiler doğrultusunda rota planlama, görev yönetimi ve hedefe yönelme gibi kritik kararları otonom şekilde alabildiği sistemler geliştirmeleri bekleniyor.