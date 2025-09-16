TEKNOFEST’ten doğan startuplar dünyaya açılıyor

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda genç girişimciler için bir sıçrama tahtası haline geldi. Burada sergilenen projeler, üniversitelerden teknokentlere ve yatırımcı ağlarına uzanan bir yolculukla şirketleşiyor. 10 binlerce gencin başvurduğu TEKNOFEST, hayal gücü ile mühendisliği buluşturuyor. Festivalde öne çıkan projeler, yarışma sonrasında kamu destekleri, teknopark programları ve özel fonlarla hızla ticarileşiyor. Uçan araba prototipleri TEKNOFEST sonrası teknokent laboratuvarlarında geliştirilip yatırımcıların ilgisini çekiyor. Tarım teknolojileri girişimleri, yapay zekâ ile toprağı analiz ederek çiftçilerin verimliliğini artırıyor. Bu ekiplerden bazıları, tarım odaklı teknoloji fonlarından milyon TL'lik destek buldu. Ayrıca savunma sanayii odaklı projeler, ASELSAN, TUSAŞ gibi devlerle iş birliğine giderek büyüyor.TEKNOFEST'ten çıkan gençler için en önemli duraklardan biri teknokentler. Türkiye'de 90'ı aşkın teknokent, bugün adeta genç girişimcilerin üsleri haline geldi. Festivalde ödül kazanan ya da dikkat çeken ekipler, ODTÜ Teknokent, Teknopark İstanbul, Yıldız Teknopark, Bilkent Cyberpark gibi merkezlerde ofis, mentorluk ve yatırımcı bağlantılarıyla destekleniyor. Bu teknokentlerdeki girişimler yalnızca yerel pazara değil, uluslararası fuarlar ve yatırım turuna da açılıyor. Böylece TEKNOFEST projeleri, kısa sürede küresel pazarlara göz diken şirketlere dönüşüyor.TEKNOFEST'in en büyük katılımcı grubunu her yıl üniversite öğrencileri oluşturuyor. Gençler, yarışmalarda dereceye giremese bile geliştirdikleri projelerle üniversitelerin bünyesinde kurulan kuluçka merkezlerine yöneliyor. Bu merkezler, sadece bir çalışma ortamı değil aynı zamanda iş dünyasına açılan bir kapı niteliği taşıyor. Akademisyenlerin rehberliği, mentor desteği ve yatırımcılarla kurulan temaslar sayesinde birçok fikir, yarışma sahnesinden çıkıp gerçek bir girişime dönüşüyor. Kuluçka merkezlerinde filizlenen bu girişimler, teknokentlerde şirketleşerek büyüme fırsatı buluyor. Üniversite-sanayi işbirliğiyle birleşen genç girişimci enerjisi, Türkiye'nin hızla gelişen startup ekosisteminin omurgasını oluşturuyor. Bugün pek çok teknoloji şirketinin hikâyesi, bir üniversite laboratuvarında veya kuluçka merkezinde başladı. TEKNOFEST, gençlerin hayallerini görünür kılarken; teknokentler bu hayalleri sürdürülebilir iş modellerine dönüştürüyor.TEKNOFEST, artık bir festivalden öte, girişimcilik ekosisteminin en büyük besleyicisi. Buradan çıkan girişimler yalnızca yatırım almakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin gençlerine "başarabilirsin" mesajı veriyor. Bugün teknokentlerde yerini alan yüzlerce startup, TEKNOFEST'te ilk kez ışığını yakmış gençlerin ellerinde büyüyor. Önümüzdeki yıllarda bu hikâyelerin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın teknoloji gündemini şekillendirmesi bekleniyor.Melek yatırımcı ağları ve teknoloji fonları, TEKNOFEST'te öne çıkan projeleri yakın takibe alıyor. 2025 yılı itibarıyla yatırım alan bazı alanlar şunlar: Biyoteknoloji girişimleri: Hastalıkların erken teşhisi için yapay zekâ tabanlı cihazlar geliştiren takımlar milyon TL'lik yatırımlar aldı. Enerji teknolojileri: Güneş ve rüzgâr enerjisini verimli kullanan projeler, temiz enerji fonlarından milyon dolarlık destek buldu. Oyun ve yazılım startupları: Mobil oyun geliştiren gençler, global oyun pazarına açılmak için büyük fonlarla güçlendi.