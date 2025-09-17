Teknoloji fabrikası TEKNOFEST başlıyor

Milli Teknoloji Hamlesi ile enerji ve savunma sanayisinde 'tam bağımsızlık' vizyonunun sadece lafta kalmadığının, insan kaynağının yetiştiğinin en net kanıtı olan TEKNOFEST bugün 12. kez kapılarını açıyor. 21 Eylül'e kadar sürecek, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.Sağlık teknolojilerinden finansal inovasyonlara kadar birçok alanda düzenlenecek yarışmalar, ülkemizin Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunacak. 54 ana ve 127 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak.TEKNOFEST 2018'de hayata geçtiğinde 20 bine yakın yarışmacı başvururken, bu yıl 1.1 milyon genç başvurdu. 100'e yakın ülkeden de başvuru alındı. Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesini artıran açık bir fabrikaya dönüşen TEKNOFEST, uluslararası arenada da Türkiye'nin vizyonunu görünür kılan bir çok önemli bir vitrine dönüştü.