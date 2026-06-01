Teknoloji meraklısı çocukların festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan ASELSAN Çocuk Şenliği, Manisa'da çocuklarla buluştu. Etkinlik, ASELSAN'ın yenilikçi çözümleri ile çocuklar için interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve etkinlikler sunuyor. 7 Haziran'a kadar çocuklara teknoloji şöleni yaşatacak festivalde, bilim ve teknolojiye olan ilgisini teşvik etmeyi amaçlayan Tekno Macera Tırı da bulunuyor. Şenlik alanında, insanlık tarihine yön veren kritik icatlar, bu icatların arkasındaki mucitler ve söz konusu teknolojilerin ASELSAN'ın inovasyon yaklaşımına ilham kaynağı oluşunu aktaran Mucitler Müzesi Sergi Alanı da yer alıyor. Ayrıca artırılmış gerçeklik teknolojisi ile zenginleştirilmiş "Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu" isimli İnteraktif Dijital Kitap Deneyim Alanı ile katılımcılara yeni nesil, deneyim odaklı bir öğrenme ortamı sunuluyor.

