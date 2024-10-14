Kırıkkale'nin Yenimahalle Mermerciler Sitesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dün sabah saatlerinde başlayan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde yeniden alevlendi. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü müdahaleler sonucunda, yangın 20 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi, MKE itfaiye ekipleri ve çevre ilçelerden gelen itfaiye birimleri, AFAD ekipleriyle birlikte yangınla mücadelede seferber oldu. Çalışmalar sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasına rağmen, atölyede büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının ardından ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, tekstil işçileri iş yerlerini hüzünle izledi. İşçiler, yaşanan felaketten dolayı derin bir üzüntü duyduklarını ifade ederken, olay yerinde adeta çaresizlik içinde kaldılar. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.