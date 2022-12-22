Tektaş Yüzük Ve Alyanslar Ne Zaman Takılır? Tektaş ve Alyans Sözde Mi Nişanda Mı Takılır?

Nişanlanacaklar için önce alyans mı takılır tektaş mı sorusu merak uyandırıcıdır. Alyans sözde mi takılır nişanda mı diyenler olabilir. İlk yüzük ne zaman takılır sorusuna yanıt arayanlar olabilir. Alyanslar ne zaman takılır diyen ailelerin bilmesi gereken nokta, bunun daha çok tarafların isteğine bağlı olduğudur. Bu nedenle, tektaş yüzük ne zaman takılır sorusunun cevabı kişiden kişiye göre değişebilir. Peki dinimize göre nişan yüzüğü hangi parmağa takılır ve tektaş hangi ele takılır?

Önce Alyans mı Takılır Tektaş mı?

Söz kesecek olan kişiler için alyans ve nişan yüzüğünün ne zaman takılması gerektiği bir merak konusudur. Özellikle, kadınlar için tektaşın ne zaman takılacağı oldukça önemlidir. Evlilik teklifi yapan erkeklerin, ilk olarak tektaş yüzük alması gerekir. Kız isteme töreninde, kadınlara takılan yüzük ise evlilik teklifinde kabul edilen tektaştır. Bazı kişiler ise evlenme teklifi sırasında değil, söz kesildiği zaman tektaş yüzük takabilir. Dinimize göre, sağ elin yüzük parmağına takılır. Nişan merasimine gelindiğinde ise hem damat hem de gelin adayının isimlerinin yazılı olduğu alyanslar takılır. Bunlar, düğün gününe veya nikaha kadar sağ elde kalır. Resmi olarak evlendikten sonra ise yüzükler sol elin yüzük parmağına takılır. Kadınlar, genellikle tektaş ve alyansı aynı parmağa takarak kullanmayı tercih eder.

Tektaş ve Alyans Nasıl Olmalıdır?

Tektaş, evlilik teklifi yaptığınız gün sevdiğiniz kadına sunduğunuz bir mücevher parçasıdır. Altın veya beyaz altından olmalıdır. Üzerinde ise göz alıcı gerçek bir pırlanta bulunmalıdır. Taşın boyutu ayırdığınız bütçenin miktarına göre değişebilir, ancak şartlarınızın elverdiği derecede en iyi olanı seçmeye çalışmanız tavsiye edilir. Tektaş, evlilik teklifinde takılması gerektiği için erkeğin bunu tek başına seçmesi gerekir. Bundan dolayı, öncesinde karşı tarafın zevkleri hakkında bilgi edinmek nokta atışı yapmayı sağlar. Nişan töreninde takılan alyanslar ise tıpkı tektaş gibi altın veya zevke bağlı olarak beyaz altından olmalıdır. Kuyumcularda çok sayıda model bulunur. Yapmanız gereken, seçtiğiniz modelin içine isminizi ve isteğe bağlı olarak nişan tarihinizi yazdırmaktır.