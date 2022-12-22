Haberler Yaşam Haberleri Tektaş Yüzük Ve Alyanslar Ne Zaman Takılır? Tektaş ve Alyans Sözde Mi Nişanda Mı Takılır?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:45 Son Güncelleme: 22.12.2022 09:45

Tektaş Yüzük Ve Alyanslar Ne Zaman Takılır? Tektaş ve Alyans Sözde Mi Nişanda Mı Takılır?

Önce alyans mı takılır tektaş mı sorusu önemlidir. Kız isteme töreninde yüzük takmak isteyenler, alyans sözde mi takılır nişanda mı diye sorabilir. İlk yüzük ne zaman takılır diyenler vardır. Söz istemede mi yoksa nişanda mı olmalı diyenler, alyanslar ne zaman takılır diyebilir. Tektaş yüzük ne zaman takılır sorusuna cevap arayanlar, doğru zamanı öğrenmek ister. Dinimize göre nişan yüzüğü hangi parmağa takılır? Tektaş hangi ele takılır?

Tektaş Yüzük Ve Alyanslar Ne Zaman Takılır? Tektaş ve Alyans Sözde Mi Nişanda Mı Takılır?

Nişanlanacaklar için önce alyans mı takılır tektaş mı sorusu merak uyandırıcıdır. Alyans sözde mi takılır nişanda mı diyenler olabilir. İlk yüzük ne zaman takılır sorusuna yanıt arayanlar olabilir. Alyanslar ne zaman takılır diyen ailelerin bilmesi gereken nokta, bunun daha çok tarafların isteğine bağlı olduğudur. Bu nedenle, tektaş yüzük ne zaman takılır sorusunun cevabı kişiden kişiye göre değişebilir. Peki dinimize göre nişan yüzüğü hangi parmağa takılır ve tektaş hangi ele takılır?

Önce Alyans mı Takılır Tektaş mı?

Söz kesecek olan kişiler için alyans ve nişan yüzüğünün ne zaman takılması gerektiği bir merak konusudur. Özellikle, kadınlar için tektaşın ne zaman takılacağı oldukça önemlidir. Evlilik teklifi yapan erkeklerin, ilk olarak tektaş yüzük alması gerekir. Kız isteme töreninde, kadınlara takılan yüzük ise evlilik teklifinde kabul edilen tektaştır. Bazı kişiler ise evlenme teklifi sırasında değil, söz kesildiği zaman tektaş yüzük takabilir. Dinimize göre, sağ elin yüzük parmağına takılır. Nişan merasimine gelindiğinde ise hem damat hem de gelin adayının isimlerinin yazılı olduğu alyanslar takılır. Bunlar, düğün gününe veya nikaha kadar sağ elde kalır. Resmi olarak evlendikten sonra ise yüzükler sol elin yüzük parmağına takılır. Kadınlar, genellikle tektaş ve alyansı aynı parmağa takarak kullanmayı tercih eder.

Tektaş ve Alyans Nasıl Olmalıdır?

Tektaş, evlilik teklifi yaptığınız gün sevdiğiniz kadına sunduğunuz bir mücevher parçasıdır. Altın veya beyaz altından olmalıdır. Üzerinde ise göz alıcı gerçek bir pırlanta bulunmalıdır. Taşın boyutu ayırdığınız bütçenin miktarına göre değişebilir, ancak şartlarınızın elverdiği derecede en iyi olanı seçmeye çalışmanız tavsiye edilir. Tektaş, evlilik teklifinde takılması gerektiği için erkeğin bunu tek başına seçmesi gerekir. Bundan dolayı, öncesinde karşı tarafın zevkleri hakkında bilgi edinmek nokta atışı yapmayı sağlar. Nişan töreninde takılan alyanslar ise tıpkı tektaş gibi altın veya zevke bağlı olarak beyaz altından olmalıdır. Kuyumcularda çok sayıda model bulunur. Yapmanız gereken, seçtiğiniz modelin içine isminizi ve isteğe bağlı olarak nişan tarihinizi yazdırmaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Külliye'de 2'Lİ ZİRVE! Başkan Erdoğan sonrası Bakan Bilgin'den heyecanlandıran video
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Başkan Erdoğan rakamı açıklıyor! Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 19 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı
Başkan Erdoğan indirim yetkisini kullanmıştı! İşte en yüksek ve en düşüm MTV tutarı hesaplama
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ TAKVİMİ 2022 | 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tektaş Yüzük Ve Alyanslar Ne Zaman Takılır? Tektaş ve Alyans Sözde Mi Nişanda Mı Takılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA