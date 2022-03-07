Tekvandocu baba-kız kazada can verdi

Eskişehir’den Afyon’daki turnuvaya giderken trafik kazası geçiren tekvando antrenörü Nadir Özsoy ve kızı Semanur Özsoy ile birlikte bir sporcunun babası hayatını kaybetti
Eskişehir'den Afyonkarahisar'daki tekvando şampiyonasına gitmek üzere yola çıkan tekvando antrenörü Nadir Özsoy'un (51) kullandığı otomobil, Seyitgazi ilçesine bağlı Sarıbayır Köyü yakınlarında, iddiaya göre hatalı sollama yapınca, karşı yönden gelen Ercan A.'nın kullandığı işçi otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan tekvandocu kızı Semanur Özsoy (20) ve bir sporcunun babası olan Hüseyin Kaplan olay yerinde öldü. Kazadan yaralı kurtulan Talha Görkem Sarı ise hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gönderilen itfaiye aracının da kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 itfaiyeci hafif yaralandı. Öte yandan Rize'de, kontrolden çıkan İsmail Bıyık'ın kullandığı öğrenci servis minibüsü, ters yönde park halinde duran TIR'a çarptı. Sürücünün annesi Fatma Bıyık'ın öldüğü kazada, 12'si öğrenci 13 kişi de yaralandı. Bursa'da, Nihat Toker'in kullandığı otomobille kafa kafaya çarpışan aracın sürücüsü Kadir Yaman (30) ölürken, 2'si çocuk 6 kişi de yaralandı. Diyarbakır'da, İ.Ö.'nün kullandığı lüks otomobil, kamyonete arkadan çarpınca 5 aracın karıştığı kazaya yol açtı. Kazada İ.Ö. ölürken, 5 kişi yaralandı. Malatya'da virajı alamayarak devrilen kamyonetin sürücüsü Ali Seydi Dinç (43) öldü.
Rıdvan UYSAL - KubilayKÜÇÜKMUSTAFA - Tuna ÇAM -Hüseyin KAÇAR / SABAH