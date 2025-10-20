Tel örgüye sarılı cinayet katilleri adalet karşısında: Kızılırmak davasında yeni karar!

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül 2024'te kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni, 13 Ekim'de Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınlarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından Kızılırmak Nehri'nde tel örgüye sarılı ve yaklaşık 80 kiloluk taşla ağırlık verilmiş halde bulunmuştu.
Soruşturma kapsamında, maktulün kardeşleri Ş.G. ve Y.G., erkek arkadaşı D.U., yeğeni G.F.G. ve komşusu K.U. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.
Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar SEGBİS üzerinden katıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların cezaevinde kalmasına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.