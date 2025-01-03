Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu’nun Ferdi Tayfur hakkındaki skandal sözleri sonrası RTÜK harekete geçti: Kabul etmemiz mümkün değil

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü başta sevenleri olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu. Milyonlarca vatandaş Tayfur'un yasını tuttuğu sırada Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun skandal sözleri tepki çekti.

"AĞLAK BİR ARABESK YAPIYORDU"

Ferdi Tayfur'un sanatsal açıdan berbat olduğunu savunan Özuğurlu, "Herkes övüyor Ferdi gitti falan diye... Devlet Bahçeli de Ferdi Tayfur'un şarkıları ile video klipleri çekiyordu ya. Bahçeli de çok üzüldüğünü açıklamış. Kişilik olarak nasıl bir insandı bizi ilgilendirmiyor ama sanatsal açıdan berbattı. Arabesk yapıyordu. Ağlak bir arabesk yapıyordu. Şimdi Ferdi Baba öldü... bu hale getirdiler. Müzikal açıdan baktığımızda berbattı." dedi.