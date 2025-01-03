Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu’nun Ferdi Tayfur hakkındaki skandal sözleri sonrası RTÜK harekete geçti: Kabul etmemiz mümkün değil

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü başta sevenleri olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu. Milyonlarca vatandaş Tayfur'un yasını tuttuğu sırada Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun skandal sözleri tepki çekti.
Hem Bahçeli ile dalga geçmeye çalıştı hem de Ferdi Tayfur'un sanatını aşağıladı!— Sabah (@sabah) January 3, 2025
Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu, Ferdi Tayfur'un ölümü arkasından saygısız ifadeler kullandı. pic.twitter.com/9l2hCOKUsl
"AĞLAK BİR ARABESK YAPIYORDU"
Ferdi Tayfur'un sanatsal açıdan berbat olduğunu savunan Özuğurlu, "Herkes övüyor Ferdi gitti falan diye... Devlet Bahçeli de Ferdi Tayfur'un şarkıları ile video klipleri çekiyordu ya. Bahçeli de çok üzüldüğünü açıklamış. Kişilik olarak nasıl bir insandı bizi ilgilendirmiyor ama sanatsal açıdan berbattı. Arabesk yapıyordu. Ağlak bir arabesk yapıyordu. Şimdi Ferdi Baba öldü... bu hale getirdiler. Müzikal açıdan baktığımızda berbattı." dedi.
RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söz konusu skandal sözler sonrası inceleme başlatıldığını belirterek, Ferdi Tayfur için " Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
"UZMAN RAPORU KISA SÜREDE RTÜK GÜNDEMİNE GELECEK"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, şunları kaydetti:
"Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Yayında topluma mâl olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul Uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır. Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek Yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir."