Haberler Yaşam Haberleri Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur hakkındaki skandal sözleri sonrası RTÜK harekete geçti: Kabul etmemiz mümkün değil
Giriş Tarihi: 3.1.2025 18:42 Son Güncelleme: 3.1.2025 19:14

Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur hakkındaki skandal sözleri sonrası RTÜK harekete geçti: Kabul etmemiz mümkün değil

Toplumun tüm değerlerine hakaret eden yayınlara imza atan Tele 1'de yine skandal bir yayın kayda geçti. Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından milyonlar yasa boğulurken, "Ağlak bir arabesk yapıyordu, sanatsal açıdan berbattı." dedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söz konusu skandal sözler sonrası inceleme başlatıldığını belirterek, Ferdi Tayfur için "Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu’nun Ferdi Tayfur hakkındaki skandal sözleri sonrası RTÜK harekete geçti: Kabul etmemiz mümkün değil

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü başta sevenleri olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu. Milyonlarca vatandaş Tayfur'un yasını tuttuğu sırada Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun skandal sözleri tepki çekti.

"AĞLAK BİR ARABESK YAPIYORDU"

Ferdi Tayfur'un sanatsal açıdan berbat olduğunu savunan Özuğurlu, "Herkes övüyor Ferdi gitti falan diye... Devlet Bahçeli de Ferdi Tayfur'un şarkıları ile video klipleri çekiyordu ya. Bahçeli de çok üzüldüğünü açıklamış. Kişilik olarak nasıl bir insandı bizi ilgilendirmiyor ama sanatsal açıdan berbattı. Arabesk yapıyordu. Ağlak bir arabesk yapıyordu. Şimdi Ferdi Baba öldü... bu hale getirdiler. Müzikal açıdan baktığımızda berbattı." dedi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söz konusu skandal sözler sonrası inceleme başlatıldığını belirterek, Ferdi Tayfur için " Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"UZMAN RAPORU KISA SÜREDE RTÜK GÜNDEMİNE GELECEK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, şunları kaydetti:

"Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Yayında topluma mâl olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul Uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır. Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek Yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir."

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Tele 1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur hakkındaki skandal sözleri sonrası RTÜK harekete geçti: Kabul etmemiz mümkün değil
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