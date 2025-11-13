Telefon dolandırıcılarına 11 ilde eş zamanlı operasyon: 37 gözaltı

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik 11 Kasım 2025 tarihinde Kocaeli merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet ele geçirildi. Operasyon öncesinde 2 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevine girdiği tespit edildi. Operasyon kapsamında toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.