Telefon dolandırıcılarından 3 saatte 5 milyonluk vurgun

Antalya'da ikamet eden 60 yaşındaki adamı telefonla arayıp "İsminiz terör soruşturmasına karıştı" diyerek 5 milyon lira dolandıran iki şüpheli Kadıköy ve Beşiktaş'ta yakalandı. İddiaya göre 22 Ocak'ta Antalya'da ikamet eden İ.N. isimli vatandaşı bir kişi aradı. Telefondaki kişi kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp konuşmaya başladı. Yaşlı adama 'İsminiz bir terör örgütü soruşturmasına karışmış. Biz sizin masum olduğunuzu biliyoruz ancak operasyon olana kadar hesabınızdaki parayı güvence altına almamız lazım' dedi. Yaşlı adam, ilk önce söylenenlere inanmasa da konuşma ilerledikçe işin ciddi olduğunu düşüp parayı vermeyi kabul etti. İddiaya göre 3 saat boyunca telefonu hiç kapatmadan konuşan dolandırıcılar adamın hesabından tam 5 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardılar. Para buhar olunca telefonu kapatan yaşlı adam, durumu polise bildirip şikâyetçi oldu. Kadıköy'de olduğu tespit edilen V.K. 23 Ocak'ta gözaltına alınıp tutuklandı. M.B. (22) isimli şüpheli ise Beşiktaş'ta gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

