Telefon dolandırıcılarının son kurbanı olacaktı! Eşi sayesinde kurtuldu

Sabah saatlerinde İbrahim Şahin'i telefonla arayan şahıslar, kendilerini polis memuru olarak tanıtarak sicil ve dosya numarası verdi. Resmi bir operasyon yürüttüklerini öne süren dolandırıcılar, yaklaşık 1,5 saat boyunca telefonda tuttukları Şahin üzerinde psikolojik baskı kurdu. Görüşme sırasında banka hesapları, birikimleri ve mal varlığı hakkında bilgi alan şüpheliler, Şahin'i yönlendirerek bankadaki kiralık kasasında bulunan altınları çıkarttırdı. Bir kuyumcuda altınlarını bozduran Şahin, eşinin "Sakın inanma, dolandırıcı olabilirler" uyarılarına rağmen paniğe kapılarak parayı verilen hesaba göndermeye çalıştı.

İnternet bankacılığı üzerinden yapılmak istenen 2 milyon 500 bin TL'lik işlemi şüpheli bulan banka görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bankaya gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu İbrahim Şahin'i dolandırıldığına ikna etti. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hesaba aktarılmak istenen paraya bloke konuldu. Dolandırıcıların görüşme boyunca "Devlet adına operasyon yürütüyoruz", "Seni takip ediyoruz" diyerek baskı yaptığı, zaman zaman tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öğrenildi. Yaşadığı olayın ardından büyük korku ve panik yaşadığını söyleyen İbrahim Şahin, eşinin uyarılarını dikkate almadığı için pişman olduğunu ifade etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.