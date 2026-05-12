Telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü! 199 bin 800 lirasını kaptırdı

Uzunköprü ilçesinde, saat 19.30 sıralarında jandarmaya başvuran M.K. isimli şahıs, kendisini telefondan arayan Y.M.D. isimli kişinin adına açılmış bir dosyanın kapatılması için 200 bin TL ödeme yapması gerektiğini söylediğini belirtti.

199 BİN 800 LİRASINI KAPTIRDI

M.K., istenen paranın 99 bin 850 TL'sini Y.E.T. adına kayıtlı bir banka hesabına, 99 bin 950 TL'sini ise M.B. adına kayıtlı farklı bir banka hesabına gönderdiğini, toplam 199 bin 800 TL gönderdikten sonra karşı tarafa ulaşamadığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili olarak kullanılan GSM hattı ile para gönderilen banka hesaplarının sahiplerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

