Telefonda Çöp Kutusu Nasıl Temizlenir? Iphone ve Android Telefonda Çöp Kutusu Nasıl Boşaltılır?

Bazı problemlere neden olduğundan dolayı telefonda çöp kutusu nasıl temizlenir bilmek isteyenler olabilir. Dosyaları sildikten sonra bir süre muhafaza eden ve istendiğinde geri yükleme imkanı tanıyan çöp kutusu, alan açmak için temizlenmesi gereken ilk yerdir. Yanlışlıkla silinen bir dosyayı geri getirme fırsatı sunsa da hafıza için zararlıdır. Bu yüzden çoğu kişinin, iPhone ve Android telefonda çöp kutusu nasıl boşaltılır bilmesi gerekir.

Telefonda Çöp Kutusu Nasıl Temizlenir?

Cihazlarda donma, kasma ve yavaşlamaya neden olduğu için hafızanın düzenli olarak temizlenmesi tavsiye edilir. Uzun süredir kullanılmayan uygulamalar, belgeler, fotoğraflar, videolar, müzikler ve diğer medya dosyalarını silmek, bellekte alan açılmasını sağlar. Bunlar, çöp kutusuna gönderilir ve 30 gün boyunca orada saklanır. Eğer dosyalar tekrardan yüklenilecek ise geri getirilmeli yoksa çöp kutusu tamamen boşaltılmalıdır. Aksi takdirde hafızanın dolmasına ve telefonun performansının düşmesine neden olur. Android cihazlarda bu işlemi yapmak için şu adımlar izlenmelidir:

1.Android telefonda bulunan "Google Files" uygulaması açılmalıdır.

2.Sol üstte yer alan "Menü"ye ve ardından "Çöp Kutusu" seçeneğine dokunulmalıdır.

3.Hangi dosyalar silinecek ise yanlarındaki kutucuklar işaretlenmelidir. Eğer hepsi silinecek ise "Tüm Öğeler" seçilmelidir.

4.Ardından alt tarafta bulunan "Sil"e basılmalı ve onay istenildiğinde de tekrar aynı seçenek tercih edilmelidir.

iPhone Çöp Kutusu Nasıl Temizlenir?

Android cihazlardan farklı bir sisteme sahip olduğu için çöp kutusunu boşaltma işlemi de biraz daha farklıdır. Bu cihazlardaki silinen dosyaları tamamen kaldırmak için yapılacaklar ise sırasıyla şunlardır:

1.İlk olarak cihazın kilidi açılmalı ve "Fotoğraflar" uygulamasına girilmedir.

2."Albüm" üzerine hafifçe dokunulmalı ve daha sonra "Son Silinenler" klasörü açılmalıdır.

3."İphone Fotoğraf" uygulamasındaki çöp kutusunu boşaltmak için "Seç", "Tümünü Sil" veya "X Öğelerini Sil"e dokunulmalıdır.