Telefonda konuşurken ölümle burun buruna geldi

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla gelerek önce motosiklet sürücüsüne ardından otomobile çarptığı anlar yer aldı. Olayda telefon ile konuşan bir yayanın ise çarpışan iki otomobilin arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!