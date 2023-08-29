Telefonda Virüs Nasıl Temizlenir? Telefondan Reklam Virüsü Nasıl Silinir, Format Gerekir Mi?

Telefonda virüs olması tehlikelidir. Virüs olduğunu anlar anlamaz gerekli temizlemeler yapılmalıdır. Aksi takdirde telefon kullanıldığı zamanlar durduk yere reklamlar çıkmaya başlayacaktır. Akabinde telefon iyice yavaşlayacaktır ve kullanılamaz hale gelecektir. Bu sorunların yaşanmaması için telefon virüsten temizlenmelidir. Bu işlemin birkaç yolu vardır. Telefonda virüs nasıl temizlenir, telefondan virüs nasıl silinir, format gerekir mi soruları ile birlikte bu yolların hepsinden bahsedilecektir.

Telefonda Virüs Nasıl Temizlenir?

Telefon günümüzde önemli bir yere sahiptir. En önemli iletişim araçlarından biridir. Aynı zamanda teknolojinin entegre edildiği de bir cihazdır. Böyle bir özelliğin olmasından dolayı bazen teknolojik aletlere virüs bulaşabilmektedir. Aynı şekilde telefonlara da virüs bulaşma ihtimalleri vardır. Telefona indirilen uygulamalara dikkat edilmelidir. Çünkü genelde indirilen uygulamalarda virüsler olur.

Bir telefonda virüsün olması çok sakıncalıdır. Telefona virüs bulaştığında direkt kendini belli eder. Durduk yere reklamlar açılır. Telefon bir süreden sonra iyice yavaşlamaya başlar. Bunun sonucunda da telefon kullanılamaz hale bile gelebilir. Telefonda virüsün olması bu tür sıkıntılara yol açmaktadır. Bunun haricinde telefona virüs bulaşması sonucunda telefon içerisindeki bilgilerin sızılması söz konusu olabilir.

Telefondan Reklam Virüsü Nasıl Silinir?

Telefona virüs bulaştığında kendini otomatik olarak belli eder. Bu belli etmelerinden biri de telefonda virüsün sebep olduğu reklamların çıkmasıdır. Genelde reklamların çıkma nedeni yani telefona virüs bulaşma nedeni indirilen uygulamalarda virüs olmasıdır. Aynı zamanda telefon üzerinden girilen bazı sitelerden dolayı da telefona virüs bulaşabilir. Bunun sonucunda ortaya reklam virüsü çıkar.

Reklam virüsünün temizlenmesinin birkaç yolu vardır. Telefon fabrika ayarlarına döndürüldüğünde muhtemelen telefondaki tüm virüsler yok olacaktır. Aynı zamanda antivirüs işlemi ile de reklam virüsleri temizlenebilir.

Format Gerekir Mi?

Telefondaki virüslerin giderilmesi için telefon fabrika ayarlarına döndürülebilir. Dolayısıyla telefona format atılabilir. Telefon güvenli moda alınabilir. Virüslü olan uygulamalar telefondan kaldırılabilir. Buna ek olarak telefona antivirüs uygulamaları indirilebilir. Bu sayede antivirüs uygulaması telefonun temizlenmesini sağlayacaktır. Bahsedilen işlemlerden biri bile yapıldığında büyük oranla telefon virüslerden arınmış olacaktır.