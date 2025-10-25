Telefondaki ’polis’ tuzağına düştüler: Karı-koca 23 milyon lirayı dolandırıcılara işte böyle kaptırdı

Ülkemizde bitmek bilmeyen ve her geçen gün artan telefon dolandırıcılığı mağdurlarına bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar ilk olarak Beylikdüzü'nde ikamet eden işadamı M.A.Ö.'yü 6 Ekim günü aradı. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı iş adamına adınız bir örgüt soruşturmasına karışmış ancak biz sizin masum olduğunuzu biliyoruz elinizdeki ziynet eşyası nakit para ne varsa bize gönderin biz onu güvence altına alalım dediler. Bu telkinlere inanan M.A.Ö. dolandırıcının belirlediği adrese gelen kişiye içerisinde 7 milyon 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası olan poşeti teslim etti.
7 FARKLI İBANA MİLYONLARI ELLERİYLE TRANSFER ETTİLER
Örgüte yapılacak operasyon sırasında parasının güvende olduğunu düşünen M.A.Ö.'nin eşi Z.Ö.'ye 17 Ekim günü bir telefon geldi. Telefondaki kişi yine kendisini polis olarak tanıtıp hesaplarınızda nakit para varsa ise onları güvence altına almamız lazım dedi. Bu sözlere kanan karı koca dolandırıcının verdiği 7 farklı İban adresine 16 milyon lira daha transfer etti. Karı kocanın 10 günde dolandırıcılara kaptırdığı para 23 milyon 250 bin lirayı buldu.
HESAPÇI DA ELDENCİ DE YAKALANDI
Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift polise gidip şikayetçi oldu. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu Dolandırıcılık Büro Ekipleri 4 şüpheliyi tespit etti. Buna göre parayı almaya gelen 18 yaşındaki eldenci İ.T., 17 yaşındaki A.E.H., ile hesaplarına para girişi olan O.D. ve M.A.S. gözaltına alındı.