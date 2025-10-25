Telefondaki ’polis’ tuzağına düştüler: Karı-koca 23 milyon lirayı dolandırıcılara işte böyle kaptırdı

Ülkemizde bitmek bilmeyen ve her geçen gün artan telefon dolandırıcılığı mağdurlarına bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar ilk olarak Beylikdüzü'nde ikamet eden işadamı M.A.Ö.'yü 6 Ekim günü aradı. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı iş adamına adınız bir örgüt soruşturmasına karışmış ancak biz sizin masum olduğunuzu biliyoruz elinizdeki ziynet eşyası nakit para ne varsa bize gönderin biz onu güvence altına alalım dediler. Bu telkinlere inanan M.A.Ö. dolandırıcının belirlediği adrese gelen kişiye içerisinde 7 milyon 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası olan poşeti teslim etti.