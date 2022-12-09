Telefondan Instagram Uygulamasını Silince Hesabım Silinir Mi? İnstagram Uygulamasını Kaldırınca Fotoğraflar Kaybolur Mu?

Telefona format atılınca Instagram hesabı silinir mi sorusu, instagram kullanıcıları tarafından merak edilmektedir. Hem hesapları için hem de hesaplarındaki fotoğrafların kaybolmasından endişe eden bireyler Instagram uygulaması silinirse ne olur ve Instagram uygulamasını kaldırılınca fotoğraflar gider mi sorularını gündeme getirmekte, bu konuda araştırma yapmaktadır. Peki, instagram uygulaması silinince hesabım silinir mi? Ayrıntılı bilgiler...

Instagram Uygulaması Silince Hesap Silinir Mi?

Her ev ve mekanda internet erişimi olduğu günümüzde insanların en çok vakit geçirdiği sosyal medya uygulamalarından birisi de Instagram. Fotoğraf paylaşma, mesajlaşma, hikâyeler paylaşma, arama ve görüntülü konuşma özelliklerine sahip olan Instagram son on yılda yaklaşık olarak 2 milyar kullanıcıya ulaşması durumda. Hemen herkesin sahip olduğu Instagram hesapları çağımızın en revaçtaki sosyalleşme çevrelerinden birisi haline gelmiştir. Hal böyle olunca da insanlar özellikle genç bireyler Instagram hesaplarına pek bir önem vermektedir. Instagram uygulaması telefondan herhangi bir sebepten silindiği zaman hesaplarına bir şey olur mu korkusu yaşayanlar, boş yere endişe etmesinler. Çünkü Instagram uygulaması telefondan silindiği zaman mevcut hesap silinmiyor, sadece uygulama kaldırılıyor. Hesap mevcut kaldığı için kullanıcı adı ve şifre ile istenilen cihazdan Instagram uygulamasını indirerek hesaba giriş yapmak mümkün.

Instagram Uygulaması Silince Fotoğraflar Gider Mi?

Instagram oldukça sevilen bir sosyal medya uygulaması, bunun yanı sıra da sevdiğiniz beğendiğiniz fotoğraflarınızı da hem takipçilerinizle paylaşmak hem de bu fotoğrafları nispeten arşivlemek için oldukça güzel bir sanal ortam. Instagram'da paylaşılan fotoğraflarlar hesap sahibi silmeden kaybolmazlar, kullanıcı adı ve şifre ile her cihazdan Instagram uygulamasına girerek fotoğraflara ulaşabilirsiniz. Yani, Instagram uygulaması silinse bile Instagram'a yüklü fotoğraflar silinmez. Buna telefona format atmak da dahildir, telefon sıfırdan başlatıldığı zaman Instagram uygulamasını indirerek hesabınıza böylelikle de fotoğraflarınıza ulaşabilirsiniz.