Telefondan Modeme Bağlı Cihazları Görme ve Engelleme - Modeme Kimlerin Bağlandığını Nasıl Görebilirim?

Evimizde veya ofisimizde birden fazla cihazın aynı anda internete bağlanabilmesi, günlük işlerimizi kolaylaştırır ve eğlence seçeneklerimizi genişletir. Ancak, Wi-Fi ağımızın güvenlik açıklarından yararlanan yetkisiz kullanıcılar da ağımıza sızabilir. Telefondan modeme bağlı cihazları görme ve engelleme hakkında fikir sahibi olmak bizleri bu durumlardan koruyabilir. Modeme kimlerin bağlandığını nasıl görebilirim sorusuna göre hareket ederek birkaç dokunuşla bu durumlardan kendinizi koruyabilirsiniz.

Telefondan Modeme Bağlı Cihazları Görme ve Engelleme

Telefonunuz Wi-Fi ağına bağlıyken aşağıdaki adımlarla modem arayüzüne erişebilirsiniz:

Tarayıcıyı açın ve adres çubuğuna modem IP adresini yazın.

Genellikle: 192.168.1.1 veya 192.168.0.1

ve adres çubuğuna modem IP adresini yazın. Genellikle: 192.168.1.1 veya 192.168.0.1 Karşınıza modem giriş ekranı çıkacaktır. Kullanıcı adı: admin Şifre: admin / ttnet / superonline (modem markasına göre değişebilir – modem etiketinde yazar)

Giriş yaptıktan sonra "Bağlı Cihazlar", "Cihaz Listesi" veya "Wireless Clients" gibi bir bölüm arayın.

Bu sayfada ağınıza bağlı tüm cihazların IP adresi, MAC adresi ve bazen cihaz adı görünür. Tanımadığınız cihazları buradan tespit edebilirsiniz.

Modem arayüzünden ya da mobil uygulamalardan şu yollarla da istenmeyen cihazları engelleyebilirsiniz:

MAC Adresi Kara Listeye Ekleme:

Tanımadığınız cihazın MAC adresini alıp, "MAC Filter" bölümünden kara listeye ekleyin.

Tanımadığınız cihazın MAC adresini alıp, "MAC Filter" bölümünden kara listeye ekleyin. Bağlantıyı Anında Kesme:

Bazı modemlerde "Disconnect" ya da "Block" butonuyla cihazı hemen ağdan çıkarabilirsiniz.

Bazı modemlerde "Disconnect" ya da "Block" butonuyla cihazı hemen ağdan çıkarabilirsiniz. Wi-Fi Şifresini Değiştirme:

İzinsiz bağlantılar fazlaysa Wi-Fi şifresini değiştirip yalnızca güvenilir cihazlarla yeniden bağlantı kurmak etkili bir yöntemdir.

Modeme Kimlerin Bağlandığını Nasıl Görebilirim?

Modem arayüzü üzerinden:

Modem IP'sine telefon tarayıcınızdan girerek

"Bağlı Cihazlar" veya "Wireless Devices" bölümünü açarak

Mobil uygulama üzerinden:

Modem markanızın resmi mobil uygulamasını indirip modemle eşleştirerek

Üçüncü taraf uygulamalarla: