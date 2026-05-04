Telefonları bıraktılar kitapla buluştular

Hakkari Üniversitesince uygulanan "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikle öğrencilerin dijital ekranlardan uzaklaşıp kitap okumaları sağlanıyor. Üniversite bünyesindeki Dil ve Edebiyat Topluluğu (HÜDET) ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce, ekran bağımlılığının olumsuz etkilerine dikkati çekmek ve kitap okumanın yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla geçen yıl "Dijital Mola: Ekranlardan Uzak, Sayfalara Yakın" etkinliği başlatıldı. Topluluk üyeleri, bu kapsamda yer ve zaman fark etmeksizin etkinlikler düzenleyerek öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için ortamlar oluşturmaya başladı. HÜDET okuma atölyesi, üniversitenin kantini, kafeterya, park, yurt ve evlerde yapılan etkinliklere katılan ilkokul, ortaokul, lise ile üniversite öğrencileri bir arada kitap okuyarak zaman geçirmeye başladı. Öğrencilerin kitap okumaya teşvik edildiği proje ile kentteki birçok okula kitap desteğinde bulunuldu. Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünde görevli Doç. Dr. Fecri Yavi, "Topluluğun aldığı karar neticesinde sadece kitap bağışının yeterli olmayacağını, aynı zamanda kitap okuma alışkanlığını aşılamamız gerektiğini de düşündük. Böylece 'dijital mola' etkinliğini ortaya çıkardık. İlk etapta atölyemizde Milli Eğitim
'e bağlı okullardan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirdik. Öğrenciler burada telefonlarını, tabletlerini bırakıp kitap okudu." dedi.