Haberler Yaşam Haberleri Telefonun Hoparlörüne Su Kaçtı, Ne Yapmalıyım? Telefona Kaçan Su Nasıl Çıkarılır?
Giriş Tarihi: 26.3.2024 09:03 Son Güncelleme: 26.3.2024 09:03

Telefonun Hoparlörüne Su Kaçtı, Ne Yapmalıyım? Telefona Kaçan Su Nasıl Çıkarılır?

Telefonun hoparlörüne su kaçması durumunda yapılması gereken ilk şey, elektrik devresinin kırılmaması için cihazın kapatılmasıdır. Daha sonra hoparlör kısmının tamamen kurutulması ve içindeki suyun boşaltılması gerekir. Aksi takdirde hoparlörün eskisi gibi çalışması beklenmemelidir. Bu anlamda, telefonun hoparlörüne su kaçtı ne yapmalıyım veya telefona kaçan su nasıl çıkarılır öğrenmekte fayda vardır.

Telefonun Hoparlörüne Su Kaçtı, Ne Yapmalıyım? Telefona Kaçan Su Nasıl Çıkarılır?

Hoparlörden su girmesi ve hatta içeriye kadar sızması, telefonun tamamen bozulmasına yol açabilir. Bunu önlemek için profesyonel bir tamirciye götürmek akıllıca olur. Fakat az miktarda kaçan suyu boşaltmak ve hoparlörün kurumasını sağlamak için yapılabilecekler vardır. Cihazın daha fazla hasar görmesini önlemek için telefonun hoparlörüne su kaçtı ne yapmalıyım ve telefona kaçan su nasıl çıkarılır muhakkak araştırılmalıdır.

Telefonun Hoparlörüne Su Kaçtı Ne Yapmalıyım?

Akıllı telefonların hepsi suya dayanıklı değildir ve suyla temas ettiklerinde arızalanmaları oldukça normaldir. Ancak hoparlörden su kaçması halinde panik yapılmamalı ve aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

  • Kısa devre yapma ihtimali yüksek olduğu için hoparlörüne su kaçan bir telefon asla şarj edilmemelidir.

  • Su kaçtıktan sonra telefon tamamen kapatılmalı ve sorun ortadan kalkana kadar açılmamalıdır. Çünkü yeniden açmak, telefonun kısa devre yapmasına ve tamamen bozulmasına yol açabilir.

  • Hoparlörüne su kaçan telefon hareket ettirilmeden öylece sabit tutulmalıdır. Aksi takdirde, hoparlörden giren su daha da içeriye sızabilir.

  • Telefonun suyla daha fazla temas etmesi önlenmeli ve bir mikrofiber bez yardımıyla iyice kurulanmalıdır.

  • Bazı telefonlarda bulunan bir özellik olan hoparlör temizleme özelliğini kullanmak, bu anlamda fayda sağlayabilir.

  • Telefon açılmadan önce en az 24 veya 48 saat beklenmelidir. Çünkü telefon kısa devre yaparsa geri dönüşü olmaksızın bozulabilir.

  • Tüm bunlara rağmen sorun hala devam ediyorsa telefon derhal bir teknik servise götürülmelidir.

Telefonun İçine Su Girdiği Nasıl Anlaşılır?

Telefonun hoparlöründen içine su kaçtığını anlamayı sağlayacak bazı belirtiler bulunur. Aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı yaşanıyorsa telefona su kaçtığını söylemek mümkündür.

  • Hoparlörün ses kalitesinde herhangi bir değişiklik varsa, yankı yapıyorsa ve eskisi gibi çalışmıyorsa, su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  • Hoparlörün sesi tamamen kesildi ise içine su girmiş olabilir. Bundan dolayı, derhal kontrol edilmeli ve eğer su varsa telefon hemen kapatılmalıdır.
  • Telefonun hoparlör ızgarası nemli veya ıslak ise içine de kaçmış olma ihtimali oldukça yüksektir.
  • Su sızması durumunda telefonun dokunma sensörleri tuhaf davranmaya başlayabilir. Böyle bir durum söz konusu ise su kaçıp kaçmadığı muhakkak kontrol edilmelidir.

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Telefonun Hoparlörüne Su Kaçtı, Ne Yapmalıyım? Telefona Kaçan Su Nasıl Çıkarılır?
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