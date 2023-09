Telefonun Şarjı Neden Çabuk Biter? Telefon Şarjı Çok Çabuk Bitiyor, Ne Yapmalıyım?

Telefonlar, özel hayatımızın ve iş hayatımızın olmazsa olmazları arasındadır. Pek çok farklı sebeple kullanılsa da en çok sosyalleşme ve iletişim amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle dışarı çıktığınız zaman telefonun şarjı çabuk biterse ve bu durum sürekli bir hal alırsa bunun sebebini araştırmanız gerekmektedir. Durum böyle olunca telefonun şarjı neden çabuk biter ve telefonun şarjı neden hızlı biter, ne yapılır gibi sorular gündeme gelir.

Telefonun Şarjı Neden Çabuk Biter?

Gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan ve onu kolaylaştıran elektronik cihazların başında telefon gelmektedir. Telefonun pek çok kullanım amacı olsa da genellikle onu sosyalleşmek ve iletişim kurmak amacı ile kullanan insanlar daha fazladır. Ama bazı durumlarda telefonu ne kadar dikkatli kullanırsanız kullanın şarjı çabuk bitebilir. Bunun belli başlı sebepleri vardır. Konum bildirimi, Wifi durumu, titreşim durumu, uygulamalar, pil ömrü, ekran parlaklığı gibi sebepler telefonun şarjını hızlı bir şekilde bitmesine sebep olur. Eğer telefonu kesintisiz bir şekilde kullanmak istiyorsanız düzenli olarak şarj etmeniz gerekmektedir. Buna rağmen telefonun şarjı hemen bitiyorsa, bazı özelliklerine göz atmanız gerekir.

Ekran Parlaklığı

Özellikle gündüzleri dışarıya çıkıldığı zaman ekran parlaklığı en yüksek seviyeye getirilir. Ama ekran parlaklığının yüksek olması telefonun daha çok efor sarf etmesine neden olduğu için şarjını büyük ölçüde bitirebilir.

Telefonun Sürekli Olarak İnternete Bağlı Kalması

Wifi ya da mobil verinin sürekli açık olması şarjın çabuk bitmesine sebep olur. Çünkü sürekli olarak uygulama bildirimleri, arka plan güncellemeleri aldığınız için telefon şarjını önemli ölçüde tüketir.

GPS Servisinin Açık Olması

Konum servisinin sürekli açık olması da pil ömrünün zayıflamasına sebep olur. Bunun sebebi ise konum servisiniz açık olduğu sürece siz istemeseniz bile konumuzu takip eden çok sayıda uygulamanın olmasıdır. Google haritalar bu uygulamanın başında gelir. Doğrudan kullanmasanız bile konumuz açık olduğu sürece bu uygulama sürekli olarak konumunuzu takip eder ve bu işlemde ciddi bir enerji gerektirdiği için telefonun pil ömrünü olumsuz etkiler.

Arka Plan Uygulamaları

Arka plan uygulamaları, kullanılmadığı zamanlarda bile çalışır vaziyette olabilir. Bu uygulamalar arasında WhatsApp, Messenger, VPN, anti virüs, sağlık uygulamaları ilk sıralarda yer alır. Bu tür uygulamalar sizin müdahale etmenize gerek kalmadan telefonun belirli özelliklerini izleyip, kontrol ettiği için telefon şarjını önemli ölçüde tüketir.

Uygulama Bildirimleri

Telefondaki her uygulamadan bildirim alıyorsanız bu da şarj ömrünü kısaltacaktır. Telefona yüklediğiniz her uygulamada bildirim ayarları muhtemelen otomatik olarak aktif olacaktır. Fakat telefonunuza yüklü olan her uygulama için bildirim almanız gerekmez. Bu uygulamaların bildirim ayarları kapatılmadığı sürece yani bildirim gelmeye devam ettiği sürece pil ömrü olumsuz etkilenecektir.

Telefon Bataryası

Bazen bir uygulama veya telefon ayarı değil de bataryanın kendisi telefonun pil ömrü için sorun olabilmektedir. Telefonlar da her cihazda olduğu gibi eskir ya da yıllar geçtikçe performansı düşer. Eskimiş bir batarya da ilk günkü performansını sergileyemeyeceği için şarj ömrü kısa olur.

Orijinal Şarj Aleti Kullanmamak

Telefonunuzun orijinal şarj aletini kullanmamakta pil ömrümü zayıflatır.

Telefonun Şarjı Çabuk Bitiyorsa Ne Yapılır?

Telefon şarjının çabuk bitme sorunu hemen hemen her telefon kullanıcısının karşılaştığı ya da karşılaşabileceği bir problemdir. Telefonların pil ömrünün bazen uygulamalar yüzünden, bazen telefon ayarları yüzünden bazen de şarj ömründen dolayı her zaman ilk günkü performansı olmaz . Eğer telefon şarjı çabuk bitiyorsa sorunun kaynağını bulmanız gerekmektedir. Telefon şarjını çabuk bitiren pek çok sorun olabilir. İlk etapta yapmanız gereken şunlardır:

- Arka planda çalışan uygulamaları kapatın.

- Otomatik güncellemeyi kapatın.

- Gerekmediği sürece konum servisi kapalı konumda olsun.

- Kullanmadığınız sürece Wifi ve mobil veri bağlantınızı kapalı tutun. Ayrıca birisini kullanırken diğerinin kapalı olduğundan emin olun.

- Ekran parlaklığını olabildiğince düşük tutun.

- Kalitesiz şarj kabloları ve adaptörleri kullanmayın.

- Bildirim ayarlarınızı gözden geçirin ve bildirim almak istemediğiniz uygulamaların kapatın.

Hala telefon şarjı çabuk bitiyorsa pil ömrünün ölçülmesinde fayda vardır.