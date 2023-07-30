Televizyon Ne Kadar Elektrik Harcar? Televizyon 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Televizyon ne kadar yakar sorusu elektrik faturaları konusunda hassas davrananların yaptığı bir araştırmadır. Ev ve işyerlerinde en çok kullanılan beyaz eşya olma özelliği taşıyan televizyonların çok fazla elektrik harcadığını söyleyemeyiz. Klima, fırın ya da ütü gibi elektrikli cihazlar daha fazla elektrik harcar. Televizyonun 1 ayda kaç TL yaktığı, en çok merak edilen konudur. Televizyonun marka ve teknoloji özelliklerine göre enerji tüketimi de değişir.

Televizyon Ne Kadar Yakar?

Televizyon, haber alma ve eğlence maksatlı kullanılan cihazların başında gelir. Televizyon almak isteyen kişilerin en çok araştırdığı konuların başında da ürünün elektrik sarfiyatı gelir. Elektrik sarfiyatı, televizyonun yapımında kullanılan teknoloji ile doğrudan ilişkilidir.

Televizyonlar genel anlamda çok fazla elektrik tüketen cihazlar değildir. Ortalama televizyonların harcadığı elektrik sarfiyatı saatte ortalama 36 ila 75 watt arasında değişir. Günlük 5-6 saat çalışan bir televizyonun aylık elektrik faturasına yansıması ortalama 30 TL civarında olacaktır.

Televizyon Ne Kadar Elektrik Harcar?

Televizyonun harcadığı elektrik miktarı, üretiminde kullanılan teknoloji ile doğrudan ilişkilidir. Son teknoloji cihazlarda led teknolojisi kullanılmıştır. Bu cihazlar klasik tüplü televizyonlara nazaran daha düşük enerji sarfiyatına sahiptir. Cihazın büyük ekranlı olması halinde doğal olarak içerisinde daha fazla led olacaktır. Bu da enerji tüketiminin artmasının sebeplerinden biridir. Sonuç olarak televizyonun ciddi bir elektrik tüketiminin olduğunu söyleyemeyiz.