Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz’dan dijital telif yasası çıkışı: Bizim tavrımız belli, dijital basın payını almalı

2.Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Dijital Telif Yasası ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Yılmaz, "Toplumun yüzde 83'ü haberlere dijital platformlarından ulaşıyor. Basın kuruluşlarının bundan pay almasını gözardı edemeyiz." dedi.

TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ: DİJİTAL BASIN PAYINI ALMALI

Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz'ın sempozyumdaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Etkin işleyen bir fikri mülkiyet hakkının kurulması zorunludur. Sinema ve dizi endüstrimizde 750 milyon kişi bizim içeriklerimizi izliyor. Türkiye, dizi üretiminde dünyada 3.sırada yer almakta. Kitap basımında Türkiye yine ilk 10'da yer almakta. Haber ekonomisi her geçen gün büyüyor. Major değişimler var. Bundan etkilenenlerin en başında haber geliyor. Toplumun yüzde 83'ü haberlere dijital platformlarından ulaşıyor. Basın kuruluşlarının bundan pay almasını gözardı edemeyiz. Bizim temel motivasyonumuz, basın yayıncılarımızın dijital platformlardan pay alması yönünde. Bunu bir kez daha söylüyorum.