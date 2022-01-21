TEM Otoyolu’nda hayatını kaybeden sürücünün ölümüyle ilgili ilginç detaylar!

Olay 2 gün önce Bağcılar TEM Otoyolu İstoç mevkiinde meydana geldi. İddialara göre otomobiliyle seyir halinde olan Nedim Şenocak'ın (54) aracına arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Olayın ardından aracından inen Şenocak'a o sırada seyir halinde olan bir taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nedim Şenocak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen taksi sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadesi alınan Taksi sürücüsü M.A. " Olay günü aracıma 2 yolcu aldım. İstoç mevkiine geldiğimde yavaşlama ve araç yoğunluğu olduğunu gördüm. Ben kaza olduğunu düşündüm ve görüş mesafesi kardan dolayı düşüktü. Sol şeritte devam ederken bir anda arabanın sarsılmasıyla bir şeye çarptığımı ya da bir şeyin üzerinden geçtiğimi hissettim. Yolcuları otobüs garına bıraktıktan sonra tekrar olay yerine geldim. Bir süre sonra olay yerinde ölümlü trafik kazası olduğunu duydum. Üstünden geçtiğim şeyin insan olduğunu düşünerek polis merkezine gittim. Emniyette üzerinden geçtiğim şeyin insan olduğunu öğrendim. Suçsuzum" dedi.



Maktulün eşi ise ifadesinde "TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken arkadan bir aracın çarpması sonucu durduk. Eşim araçtan aşağı indi. Bu esnada bize çarpan aracın sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Eşim yaya olarak onu kovalarken bir anda yere yığıldı. Yoldan geçen başka bir araç da eşimin üzerinden geçti. Ben yaşadığım olaydan dolayı şoka girdim. Arabanın içinde bekledim. Şikayetçiyim" dedi.

Nöbetçi mahkeme Taksi sürücüsü M.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.