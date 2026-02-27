Haberler Yaşam Haberleri TEM Otoyolu'nda kaza: Araç bariyerlere çarptı! 1 kişi ağır yaralı
Giriş Tarihi: 27.02.2026 21:55 Son Güncelleme: 27.02.2026 22:02

TEM Otoyolu'nda kaza: Araç bariyerlere çarptı! 1 kişi ağır yaralı

TEM Otoyolu Düzce kesiminde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

İHA
TEM Otoyolu’nda kaza: Araç bariyerlere çarptı! 1 kişi ağır yaralı
  • ABONE OL

Kaza, TEM otoyolu Düzce gişeleri çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ş. idaresindeki 81 ACL 286 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
TEM Otoyolu'nda kaza: Araç bariyerlere çarptı! 1 kişi ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz