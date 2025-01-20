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Giriş Tarihi: 20.1.2025 09:11

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Ümraniye, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobilde kısa sürede büyüyen alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

DHA
TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 00.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, ön kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

Alevlerin hızla sardığı otomobil, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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