TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Giriş Tarihi: 9.04.2026 13:28 Son Güncelleme: 9.04.2026 13:43

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde meydana gelen kaza korku dolu dakikalar yaşattı. Tır, kamyon, hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme çarpışmada tırın dorsesi koparken yaralıların olduğu bilgisi geldi. İşte, olay yerinden ilk bilgiler…

İHA Yaşam
Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Oğuz Özarslan idaresindeki 41 DP 625 plakalı tır, önünde ilerleyen Çetin Eyüpoğlu yönetimindeki 41 ATZ 625 plakalı kamyona arkadan çarptı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çarpışmanın şiddetiyle tırın dorsesi koparken, kazanın ardından arkadan gelen 34 FN 0254 ve 34 HLV 943 plakalı otomobiller ile 41 AAL 824 plakalı hafif ticari araç da çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

5 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada, otomobillerde ve hafif ticari araçta bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

