TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza! Kamyonet ve tırlar birbirine girdi: Yaralılar var

Avrupa Otoyolu (TEM) İstanbul Silivri mevkiinde kamyonet ve iki tırın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Avrupa Otoyolu üzeri Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi ile Beyciler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bekir K. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hasım A. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin önündeki tır başka bir tırla çarptı.

SIKIŞAN YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Meydana gelen 3 araçlı sıkışmalı zincirleme kaza sonrası olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Tır ve kamyonet şoförleri araçlarından kendi imkanlarıyla yaralı olarak çıkarken, kamyonette sıkışan yolcular Necati K. ve yabancı uyruklu Sherzod R., Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çorlu İtfaiye kaza kırım ekibinin gayretli çalışması sonrası kurtarıldı.





YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine, Çerkezköy, Silivri ve Ergene ilçelerinden gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı.



TRAFİKTE 1 SAAT AKSAMA YAŞANDI

Kaza nedeniyle Edirne'den İstanbul istikametine trafikte yaklaşık 1 saat aksama meydana geldi.