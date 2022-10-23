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Giriş Tarihi: 23.10.2022 23:09

TEM’de 6 araç birbirine girdi: 4 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli-İstanbul sınırında 6 araç birbirine girdi, kazada hafif yaralanan 4 kişi ambulanslarda tedavi edildi.

İHA
TEM’de 6 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli-İstanbul sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sol şeritte seyir halinde olan A.K. idaresindeki 34 KK 83 49 plakalı otomobilin durmasıyla birlikte hemen arkasında seyreden M.K. yönetimindeki 34 NG 0921 plakalı otomobil, Y.Ş. idaresindeki 34 PH 3225 plakalı otomobil, S.M. yönetimindeki 34 DLL 130 plakalı hafif ticari araç, R.S. idaresindeki 34 FPA 35 plakalı otomobil ve E.K. yönetimindeki 07 BAF 151 plakalı otomobil birbirine girdi. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralıların tedavisi ambulansta yapıldı. Kazanın ardından TEM Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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TEM’de 6 araç birbirine girdi: 4 yaralı
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