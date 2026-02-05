TEM’de feci kaza: TIR’la çarpışan otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 1 yaralı

Feci kaza, saat 14.30 sıralarında Otoyolun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden Hamza Güven (25) idaresindeki otomobil, aynı yönde giden Hayati Erdoğan yönetimindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Güven ile araçta bulunan Muhammed Furkan Bozar (20) otomobilde sıkıştı.
YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Bozar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Güven, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.