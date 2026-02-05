Haberler Yaşam Haberleri TEM'de feci kaza: TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 5.02.2026 16:33

TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde TIR'la otomobil birbirine girdi. Meydana gelen kazada otomobildeki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

İHA Yaşam
Feci kaza, saat 14.30 sıralarında Otoyolun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden Hamza Güven (25) idaresindeki otomobil, aynı yönde giden Hayati Erdoğan yönetimindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Güven ile araçta bulunan Muhammed Furkan Bozar (20) otomobilde sıkıştı.

YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Bozar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Güven, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bozar'ın cenazesi ise incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

