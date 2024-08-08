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Giriş Tarihi: 8.8.2024 10:22

TEM'de Zincirleme kaza: 15 yaralı

TEM Otoyolu üzeri Kocaeli geçişinde tır, otomobil ve iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası sonucunda 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol savaş alanına dönerken, İstanbul yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

ABBAS ÇAKAR
TEM’de Zincirleme kaza: 15 yaralı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde meydana gelen trafik kazası şu şekilde gelişti. Aynı istikamette gitmekte olan tır, otomobil ile şehirler arası iki otobüs zincirleme kazaya karıştı.

Kazanın şiddetiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan 15 kişiyi ambulanslarla hastanelere taşıdı.

Kazanın ardından İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri yolu tek şeritten trafiğe açarak, araç geçişini sağladı.

Kazaya karışan araçlar ağır hasar alırken, polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Öte yandan kazanın arıza yapan bir yolcu otobüsünün yavaşlaması sonrası, ardından gelen araçların duramayarak çarpması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.


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TEM'de Zincirleme kaza: 15 yaralı
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