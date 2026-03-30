TEM’de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi! 3 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Kuruçeşme Fatih Mahallesi mevkisi Çınarlıdere Viyadüğü'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 3 otomobil, 2 TIR ve minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada otomobillerden birindeki 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.