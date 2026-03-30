Giriş Tarihi: 30.03.2026 15:11 Son Güncelleme: 30.03.2026 15:16

TEM’de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi! 3 yaralı

Kocaeli’de, TEM Otoyolu’nda 3 otomobil 2 TIR ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım aksadı.

DHA Yaşam
Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Kuruçeşme Fatih Mahallesi mevkisi Çınarlıdere Viyadüğü'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 3 otomobil, 2 TIR ve minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada otomobillerden birindeki 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TRAFİK TIKANDI

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü 1 saat trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve TIR'ların birinden yola saçılan içme sularının temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü.Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

