TEM’de zincirleme kaza: 6 TIR kazaya karıştı! Ankara yönünde ulaşım aksadı

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Alikahya Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde sol şeritte ilerleyen sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 6 TIR birbirine girdi.

Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara yönü yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Ekipler, otoyolun sağ şeridinde temizlik çalışması yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik sağ şeritten ulaşıma açıldı. Sol şeritteki TIR'ların kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör