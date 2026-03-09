Haberler Yaşam Haberleri Temel kazısı sırsında 4 katlı binada kayma meydana geldi
Giriş Tarihi: 9.03.2026 09:34

Temel kazısı sırsında 4 katlı binada kayma meydana geldi

İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan binanın yanında yapılan temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Temelinde kayma oluştuğu belirlenen 4 katlı bina tahliye edilirken, toprak kayması vatandaşlar tarafından korkuyla izlendi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak'ta yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye için beklenen 4 katlı binanın, yan tarafında yapılan bir başka inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada temelde yaşanan kayma nedeniyle binada hasar oluştuğu tespit edildi.

Toprak kayması çevredeki vatandaşlar tarafından korkuyla izlendi. İhbar üzerine olay yerine belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında riskli olduğu tespit edilen bina tahliye edilerek mühürlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından 17 dairelik binada yaşayan 10 daire sakini, belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi.

