Haberler Yaşam Haberleri Temizlik görevlisinden örnek davranış: Kar altında bulduğu 30 bin doları sahibine ulaştırdı!
Giriş Tarihi: 15.1.2025 10:09 Son Güncelleme: 15.1.2025 10:28

Temizlik görevlisinden örnek davranış: Kar altında bulduğu 30 bin doları sahibine ulaştırdı!

Erzurum’da temizlik görevlisi Onur Deligöz, çöp bidonu yanında bulduğu ve içinde 30 bin dolar olan cüzdanı sahibine ulaştırdı. Onurlu davranışıyla alkış toplayan Deligöz, " Haram yemek istemedim, Allah bana o günleri göstermesin" ifadelerini kullandı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Temizlik görevlisinden örnek davranış: Kar altında bulduğu 30 bin doları sahibine ulaştırdı!

Erzurum'un Aziziye ilçesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Onur Deligöz, gece vardiyasında çöp bidonunun yanında bulduğu ve içerisinde yaklaşık 30 bin dolar bulunan cüzdanı sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi. Bu onurlu hareketi dolayısıyla Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar tarafından 1 maaş ikramiye ve çeyrek altınla ödüllendirildi. Gece saatlerinde temizlik yaparken çöp bidonunun yanında kar altında kalmış bir cüzdanı fark eden Deligöz, içerisinde bulunan telefon numarası aracılığıyla sahibine ulaştı. Cüzdanın kaybolduğunu öğrenen ve durumdan son derece memnun olan sahibi, Deligöz'ün talebi üzerine cüzdanını bulunduğu yerde teslim aldı.

"HARAM YEMEK İSTEMEDİM"

Gece saatlerinde cüzdanı bulduğunu aktaran Deligöz, "Bidonu çekecekken kar kapatmıştı, cüzdan olduğunu bilmiyordum. Ellerim eldivenliydi, açıp bakamadım. İşim bitince kimindir diye bakmak istedim. Gizli bir bölmesi vardı, şişkindi ama bakmak istemedim. 1 saate yakın iletişim numarası aradım ve buldum, en sonunda sahibine ulaştım. Bulduğum yerde değil de başka bir yerde almak istedi, ona bulduğum yerde vermek zorunda olduğumu söyledim, anlayışla karşıladı. Ben bana düşen görevi yaptım, o da teşekkür etti. Haram yemek istemedim, Allah bana o günleri göstermesin. Daha önce 2-3 kez de telefon bulmuştum onları da sahiplerine ilettim" dedi.

1 MAAŞ İKRAMİYE VE ÇEYREK ALTIN...

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Deligöz'ün örnek davranışından büyük mutluluk duyduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: "Gece o saatlerde ekmek parası için temizlik ekibimiz içerisinde çalışan arkadaşımız bir kadının kaybettiği içinde yüklü miktarda para olan cüzdan bulmuş. İrtibata geçip o vatandaşımıza cüzdanını teslim etmiş. Onur'a belediye olarak 1 maaş ikramiye ve çeyrek altın hediye ediyoruz. Gelecekte de buna benzer onur verici işlere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

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Temizlik görevlisinden örnek davranış: Kar altında bulduğu 30 bin doları sahibine ulaştırdı!
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