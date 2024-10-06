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Giriş Tarihi: 6.10.2024

Temizlik yaparken balkondan düştü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya'da balkonda temizlik yaparken yaslandığı demir profilin kırılması sonucu 5. kattan düşen 39 yaşındaki Hatice Akın hayatını kaybetti. Olay, Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Temizlik takıntısı olduğu öğrenilen Hatice Akın, eşiyle birlikte dışarıdan geldikten sonra evde temizlik yapmaya başladı. Balkonu temizleyen Akın, yaslandığı demir profilin kırılması sonucu 5. kattan düştü. Eşi Hacı İbrahim Akın'ın ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Akın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acılı koca, eşinin kronik düşük tansiyon rahatsızlığı olduğunu söyledi.
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Temizlik yaparken balkondan düştü
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