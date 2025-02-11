Temizlik yaparken fenalaştı: Hayatını kaybetti!

Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli olduktan sonra bir firmada temizlik malzemeleri bölümünde çalışmaya başlayan Yener Uzun, kendi evinde temizlik yaptığı sırada bir anda rahatsızlandı. Ailesinin durumu fark edip 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

TEHLİKELİ KARIŞIM

Evli ve 1 çocuk babası olan Yener Uzun'un, temizlik sırasında tuz ruhu ve çamaşır suyunu bir arada kullandığı, bu kimyasalların tepkimeye girerek zehirli gaz oluşturduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu tür kimyasalların kesinlikle birlikte kullanılmaması gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uzun'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.