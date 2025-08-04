Temmuz ayı enflasyon TEFE-TÜFE verileri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK’te!

Milyonların merakla beklediği Temmuz enflasyon verileri bugün açıklanıyor. TÜFE ve ÜFE rakamları, 6 aylık zam dönemi hesaplamasında belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanacak veriler, yeni dönem maaş artışları başta olmak üzere pek çok kalemi etkileyecek. Peki, 2025 Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?