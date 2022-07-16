Emekli maaşı ne zaman yatacak belli oldu! Temmuz emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri

"Emekli maaşımı ne zaman alırım" sorusu ile yola çıkan milyonlarca vatandaş SSK ve BAĞKUR emekli maaş farkı ödeme takvimi üzerinden yanıt arıyor. 2022 temmuz emekli zammı ile ortaya çıkan yeni maaşları ne zaman alacağını kontrol edenler ödeme tarihlerine erişti. Peki, Temmuz emekli maaş farkı ne zaman yatacak, zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte, SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ödeme tarihleri…