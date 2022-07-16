Emekli maaşı ne zaman yatacak belli oldu! Temmuz emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri

"Emekli maaşımı ne zaman alırım" sorusu ile yola çıkan milyonlarca vatandaş SSK ve BAĞKUR emekli maaş farkı ödeme takvimi üzerinden yanıt arıyor. 2022 temmuz emekli zammı ile ortaya çıkan yeni maaşları ne zaman alacağını kontrol edenler ödeme tarihlerine erişti. Peki, Temmuz emekli maaş farkı ne zaman yatacak, zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte, SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ödeme tarihleri…
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuzda yapılan memur ve emekli zammı ardından yeni maaşlarını ne zaman alacaklarını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Emekli maaşları ödeme takvimi de belli oldu!
İşte tarihler...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2022
Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
SSK emekli maaşları için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Yeni maaşları belirleyen enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti.
En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.
Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;
En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,
En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,
Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıktı.